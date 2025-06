Calze scarlatte di Louisa May Alcott | un racconto di emancipazione e rinascita interiore

Calze scarlatte di Louisa May Alcott si rivela come un racconto breve ma potente, intriso di tematiche di emancipazione e rinascita interiore. Proposto per la prima volta nel 1869, questo capolavoro torna ora in una nuova veste editoriale grazie a flower-ed, casa editrice indipendente. Un invito a scoprire come la forza interiore possa trasformare il destino, portando a una vera e propria rinascita personale.

Un racconto conciso ma ricco di significato: Calze scarlatte di Louisa May Alcott viene proposto al pubblico italiano in una nuova veste, grazie alla casa editrice indipendente flower-ed. Comparso per la prima volta nel 1869 su Putnam's Magazine e poi inserito nella raccolta Silver Pitchers del 1876, il testo offre una riflessione intensa sull'importanza del

