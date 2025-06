caltagirone è salito vicino al 10 per cento di mediobanca

Francesco Gaetano Caltagirone si avvicina al 10% di Mediobanca, consolidando la sua presenza in vista dell'importante assemblea del 16 giugno. Con questa mossa strategica, l'imprenditore romano si prepara a influenzare il futuro di Banca Generali, sfidando le decisioni dell’attuale gestione. Un passo decisivo nel complesso scenario finanziario italiano che potrebbe ridefinire gli equilibri del settore. La partita è aperta: quale sarà il suo prossimo movimento?

Francesco Gaetano , rafforzando la sua posizione in vista dell’assemblea del 16 giugno, che dovrà approvare o respingere l’offerta su Banca Generali. Lo apprende La Stampa. L’imprenditore romano, già critico verso il piano dell’ad Alberto Nagel, ha fatto acquisti nei giorni prima della record date di giovedì, ultima data utile per avere diritto di voto. Per ottenere il via libera all’operazione, Nagel ha bisogno del sostegno di quasi il 40 per cento del capitale. Caltagirone, contrario all’offerta, sostiene invece il progetto alternativo di Mps, di cui è socio al 9 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it