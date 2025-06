Calendario Serie A 2025-26 regole e criteri del sorteggio | la guida

Il countdown per il calendario della Serie A 2025-2026 è quasi finito! Nelle prossime ore, durante il Festival della Serie A a Parma, si sveleranno i dettagli del sorteggio, con regole e criteri che garantiranno un equilibrio tra competitività e spettacolo. Scopriamo insieme come avviene questa magia del calcio italiano, un appuntamento atteso da milioni di tifosi pronti a vivere una nuova emozionante stagione. La certezza è che l’attesa sta per finire!

Nelle prossime ore sarà sorteggiato il calendario della Serie A 2025 – 2026: tutto quello che c'è da sapere sui criteri e sulle regole. Manca poco per scoprire quale sarà il calendario della prossima stagione di Serie A, il cui sorteggio avrà vita nel corso del Festival della Serie A, che si terrà a Parma. Un appuntamento ormai consueto per tutti gli appassionati che, per questa volta, si terrà in leggero anticipo rispetto a quanto era abituale fissare il sorteggio. Il tutto, mentre la Serie A attende di scoprire la composizione delle (numerose) panchine che restano in dubbio o, addirittura, senza proprietario.

