Calendario Serie A 2025 26 dalle date di inizio e fine ai criteri del sorteggio | turni infrasettimanali derby alternanza e c’è un’importante novità sulla sosta per le nazionali

Il calendario della Serie A 2025/26 sta per essere svelato, con date di inizio e fine già stabilite e criteri dettagliati del sorteggio ufficializzati dalla Lega. Tra turni infrasettimanali, derby e alternanza, ogni dettaglio è studiato per rendere il campionato ancora più emozionante. Inoltre, una grande novità riguarda la gestione delle soste per le nazionali, che cambierà le dinamiche della stagione. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sul prossimo torneo di calcio italiano.

Calendario Serie A 202526, dalla data ai criteri del sorteggio: tutti i dettagli nel comunicato della Lega Serie A. Tramite un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha annunciato quelli che saranno i criteri per il sorteggio del calendario 202526 che avverrà venerdì 6 giugno dalle ore 18.30. Il campionato, che vedrà protagonista anche la Juve, inizierà nel weekend del 24 agosto 2025 per concludersi il 24 maggio 2026. ASIMMETRIA: anche nella s.s. 20252026 la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria al fine di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calendario Serie A 2025/26, dalle date di inizio e fine ai criteri del sorteggio: turni infrasettimanali, derby, alternanza e c’è un’importante novità sulla sosta per le nazionali

