Calendario serie A 2025-2026 sorteggio il 6 giugno | orario e dove vederlo

Preparati a vivere l’emozione del calcio italiano: domani, venerdì 6 giugno, si tiene il sorteggio del calendario Serie A 2025/2026. Un momento imprescindibile per tifosi e appassionati, che svelerà gli incontri e le sfide della prossima stagione. L’evento si svolgerà alle ore 12:00 e sarà trasmesso in diretta streaming su vari canali ufficiali. Non perdere l’occasione di scoprire in anticipo cosa ci riserva la nuova annata!

Archiviata da poco la stagione che ha visto il Napoli di Conte conquistare il suo quarto Scudetto, la Serie A è già pronta a tornare. Domani, venerdì 6 giugno, è infatti in programma il sorteggio del calendario della stagione 20252026 un appuntamento attesissimo per tutti gli appassionati di calcio italiani. Questo evento segnerà l'inizio ufficiale della nuova stagione calcistica, svelando gli accoppiamenti delle 38 giornate del campionato. Orario del sorteggio del calendario della nuova Serie A. Il sorteggio avrà inizio a partire dalle 18:30 e si terrà presso al Teatro Regio di Parma, nell'ambito della 2ª edizione del "Festival della Serie A.

Il sorteggio del calendario di Serie A 2025/2026 si svolgerà venerdì 6 giugno. Le venti squadre partecipanti conosceranno la sequenza delle 38 giornate, in programma da agosto 2025 a maggio 2026. Partecipa alla discussione

