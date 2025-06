Calendario Pirelli 2026 il norvegese Sundsbo sarà il prossimo fotografo

Il calendario Pirelli 2026 si preannuncia come un capolavoro di innovazione e sensibilità artistica, affidato al talento del rinomato fotografo norvegese Solve Sundsbo. Con la natura come protagonista, il suo stile unico promette di portare una nuova luce su questa iconica tradizione. Atteso in tutto il mondo, il progetto si sta sviluppando a Londra e sarà celebrato a Praga a novembre. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della moda e dell’arte visiva.

Milano, 5 giugno 2025 - Il fotografo norvegese Solve Sundsbo è stato scelto per scattare il calendario Pirelli 2026. La natura sarà uno degli elementi centrali del prossimo The Cal, che è attualmente in fase di realizzazione a Londra e sarà presentato a Praga a novembre. "È una grande emozione far parte del calendario Pirelli. È un sogno che coltivo da molto tempo e mi sento onorato di seguire le orme dei grandi fotografi che mi hanno preceduto", ha detto Sundsbo. "Con il calendario del 2026, desidero trasportare le persone in un mondo inaspettato, pervaso da poesia, sensualità e un intimo mistero.

