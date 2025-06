Calenda e la rissa sfiorata | ho avuto un momento fascio dove te pijo te lascio

In un clima di tensione crescente, il leader di Azione, Carlo Calenda, ha condiviso sui social un episodio che ha rischiato di degenerare in rissa nell’aula del Senato. Mentre cerca di mantenere sempre un equilibrio nelle sue parole, si è trovato a un passo dalla reazione forte dopo aver subito insulti e accuse ingiuste. La scena evidenzia quanto la politica, a volte, possa sfiorare il limite tra confronto civile e scontro acceso.

"Come noto cerco di fare sempre interventi molto equilibrati in Senato. Non ho partecipato al sit in liceale della sinistra. Ma al decimo insulto 'amici dei mafiosi e terroristi' e altre amenità dei rappresentanti di FdI, ieri per la prima volta ho avuto un momento 'fascio dove te pijo te lascio'". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda postando una foto della rissa sfiorata ieri nell'aula del Senato. Il parlamentare di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, aveva criticato le opposizioni che fanno le barricate per il Decreto Sicurezza, approvato definitivamente ieri dal Senato, e di andare in carcere a trovare l'anarchico Cospito.