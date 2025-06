Caldo preghiere e due ingressi al ristorante | come si vive e si allena in Arabia Saudita

Vivere e allenarsi in Arabia Saudita significa immergersi in strutture di altissimo livello, dove il comfort e l'organizzazione sono al massimo, ma con alcune limitazioni come gli allenamenti in ambienti climatizzati. Tra preghiere, caldo e due ingressi al ristorante, si crea un’esperienza unica che combina tradizione e innovazione. Tramezzani descrive questa realtà come “bellissima”, lasciando intuire che, nonostante le sfide, il percorso verso il top prosegue con entusiasmo e determinazione.

Strutture di altissimo livello, miglioramenti costanti, organizzazione ma anche allenamenti con l'aria condizionata e alcune limitazioni. Tramezzani: "Esperienza bellissima, e poi Simone va in un top club.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caldo, preghiere e due ingressi al ristorante: come si vive e si allena in Arabia Saudita

Cosa riportano altre fonti

The House Opposite: A Mystery | Classic Detective Story