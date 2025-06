Caldo arrivano le zanzare | Sono più attive e pericolose Dalla dengue al West Nile cosa si rischia e come prevenirle

caldo, le zanzare tornano a disturbare le nostre notti e mettono a rischio la nostra salute. Più attive e pericolose che mai, possono trasmettere virus come dengue e West Nile. Ma quali sono i rischi e come possiamo proteggerci efficacemente? Scopriamo insieme strategie semplici e pratiche per difendersi da questi fastidiosi e insidiosi visitatori estivi.

