Calciomercato Sassuolo pronto un colpo a centrocampo Nel mirino Pessina ma occhio a quella rivale

Il calciomercato del Sassuolo si infiamma: tra sogni e strategie, il club neroverde punta forte su Matteo Pessina come nuovo elemento di spicco a centrocampo. Con la concorrenza di rivali agguerriti, il Sassuolo si prepara a fare un passo deciso per regalare ai tifosi un colpo di grande impatto. Ma sarà davvero facile? La sfida è aperta e il mercato non aspetta.

Calciomercato Sassuolo, Matteo Pessina potrebbe diventare un nuovo grande colpo per la squadra neroverde. Ecco le ultime novità Il nome di Matteo Pessina torna a circolare con forza sul mercato, e tra le squadre interessate spicca il calciomercato Sassuolo, pronto a rinnovare profondamente il proprio organico dopo il ritorno in Serie A. Il club neroverde . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Sassuolo, pronto un colpo a centrocampo. Nel mirino Pessina, ma occhio a quella rivale

In questa notizia si parla di: Calciomercato Sassuolo Pessina Pronto

Andrea Pinamonti: futuro incerto tra Genoa e Sassuolo, il calciomercato deciderà - Andrea Pinamonti, protagonista in campo con una doppietta all’Atalanta e ormai autore di 50 reti in Serie A, si trova nel vivo di un futuro incerto tra Genoa e Sassuolo.

Calciomercato Sassuolo, pronto un colpo a centrocampo. Nel mirino Pessina, ma occhio a quella rivale - Calciomercato Sassuolo, Matteo Pessina potrebbe diventare un nuovo grande colpo per la squadra neroverde. Ecco le ultime novità Il nome di Matteo Pessina torna a circolare con forza sul mercato, e tra ... Riporta calcionews24.com

Sassuolo punta su Camara e Bertola: rinforzi low cost per il calciomercato - In attesa di accendere i primi fuochi di un mercato in ovvio divenire, guarda a possibili rinforzi low cost, il Sassuolo. Radiomercato dà infatti i neroverdi su due giocatori in scadenza e già certi d ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Calciomercato Sassuolo: Berardi pronto a restare - Il Sassuolo ha fatto ritorno in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria e l'obiettivo è quello di riprendersi il ruolo ... Si legge su calcioline.com

L'INTER mette gli occhi su PESSINA!