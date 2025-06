Calciomercato Roma Mijnans nel mirino | duello a distanza con il Bologna

Il calciomercato estivo della Roma si anima con il nome di Mijnans, protagonista di un duello a distanza con il Bologna. Con l’arrivo ufficiale di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa, l’attenzione si sposta subito sui possibili colpi di mercato: tra questi, spicca il pressing su Mijnans, nel mirino di entrambe le squadre. La sfida è aperta: chi avrà la meglio in questa battaglia di mercato?

Quando ormai siamo entrati nel mese di giugno, il calciomercato comincia a diventare un tema piuttosto caldo, con la Roma che starebbe cominciando a muoversi per fissare gli obiettivi. I giallorossi stanno per dare l'annuncio ufficiale dell' arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini, che si trova attualmente a Trigoria dopo essere sbarcato ieri nella Capitale per il matrimonio di Scamacca. Il tecnico di Grugliasco è pronto dunque per iniziare una nuova avventura con i giallorossi, che inizierĂ proprio con consultazioni per operazioni di mercato. SarĂ fondamentale infatti riuscire a costruire una rosa ad immagine e somiglianza del nuovo allenatore, per dargli modo di lavorare al meglio fin da subito.