Calciomercato Pisa pressing totale da parte dei nerazzurri per il difensore Dawidowicz La situazione

Il calciomercato del Pisa si infiamma con un pressing totale sul difensore Pawel Dawidowicz, ormai in uscita dal Verona. La situazione si fa sempre più calda, con i nerazzurri decisi a portarlo in biancorosso. Il futuro di Dawidowicz si sta rapidamente delineando: sarà il nuovo volto della difesa pisana? Le trattative sono intense e il club toscano non molla, puntando deciso a sorprendere i tifosi.

Calciomercato Pisa, pressing totale per l’ingaggio del difensore Dawidowicz. Il punto nei confronti del giocatore gialloblu Il futuro di Pawel Dawidowicz sembra ormai lontano da Verona. Il difensore polacco, che nei mesi scorsi aveva ammesso l’esistenza di trattative per una possibile partenza, ha recentemente confermato il suo addio al club gialloblù. Un momento toccante si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Pisa, pressing totale da parte dei nerazzurri per il difensore Dawidowicz. La situazione

In questa notizia si parla di: Dawidowicz Difensore Calciomercato Pisa

Pisa, offerta per Dawidowicz - Pisa, offerta per Dawidowicz. Il difensore protagonista con l'Hellas Verona nelle ultime stagioni sarà svincolato dall'1 luglio ... Come scrive gianlucadimarzio.com

SKY - Pisa, offerta per Dawidowicz: il difensore sarà svincolato - In attesa di risolvere il discorso panchina, il Pisa pensa ai primi rinforzi per dopo la promozione in Serie A. Per la difesa piace Pawel Dawidowicz, difensore polacco protagonista con la maglia dell’ ... Si legge su napolimagazine.com

Pisa, il primo rinforzo in difesa può essere Dawidowicz - Dopo aver ottenuto la storica promozione in Serie A, il Pisa inizia a muoversi a caccia dei primi rinforzi di mercato per affrontare al meglio la prossima stagione. Da fantacalcio.it