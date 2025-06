Calciomercato Parma visite mediche per il centrocampista Ordonez aspettando il nuovo tecnico

Il calciomercato del Parma si infittisce di novità con le visite mediche di Christian Ordoñez, talento emergente argentino, in attesa di svelare il nuovo tecnico. Mentre il club emiliano definisce gli ultimi dettagli per rafforzare la rosa, la dirigenza non perde tempo e punta a sorprendere i tifosi con un colpo di mercato destinato a fare discutere. La strategia è chiara: rinforzare la squadra e prepararsi al meglio per la prossima stagione.

Calciomercato Parma, visite mediche per il centrocampista argentino. Nuovo colpo in vista (aspettando il nuovo allenatore) Mentre in casa Parma proseguono le indiscrezioni sul futuro allenatore, il club emiliano si muove anche sul fronte dei nuovi innesti. In queste ore i riflettori si sono accesi sull’arrivo di Christian Ordoñez, giovane centrocampista argentino acquistato dal Velez . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, visite mediche per il centrocampista Ordonez (aspettando il nuovo tecnico)

Christian #Ordonez domani a #Parma per sostenere le visite mediche. Colpo da 8,5 milioni di euro per i crociati che si assicurano uno dei giovani più importanti nel panorama internazionale #calciomercato Partecipa alla discussione

Le prime immagini di Ordonez al Centro Sportivo di Collecchio. Il centrocampista argentino è arrivato intorno a mezzogiorno s ha visitato le strutture del Mutti Training Center. Nel pomeriggio sosterrà le visite mediche e firmerà il suo contratto con il #Parma #ca Partecipa alla discussione

Parma, visite mediche per Keita