Calciomercato Parma Suzuki è fortemente nel mirino di quella big italiana Affondo decisivo per l’estate

Il calciomercato del Parma si anima con un’attenzione speciale su Jun Suzuki, il portiere che sta attirando le attenzioni di una big italiana. La corsa per assicurarsi il talento crociato si fa sempre più sfidante, mentre il Napoli si prepara all’estate con un affondo deciso per rinforzare la rosa. La sessione di mercato promette colpi di scena: l’estate sarà decisiva per definire il futuro di Suzuki e non solo.

Calciomercato Parma, Jun Suzuki è fortemente nel mirino di una big molto importante. L’indiscrezione sul portiere dei crociati Il Napoli guarda già al futuro e comincia a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, che vedrà gli azzurri impegnati sia in Serie A che in Champions League. Tra i profili . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Suzuki è fortemente nel mirino di quella big italiana. Affondo decisivo per l’estate

