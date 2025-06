Calciomercato niente Napoli per Gabri Veiga! È un nuovo giocatore del Porto i dettagli

Calciomercato, sorprese e scelte di cuore: Gabri Veiga si veste di portoghese! Il talento spagnolo di 23 anni ha deciso di voltare pagina, lasciando l’Arabia Saudita e l’Al Ahli di Kessié per abbracciare la nuova sfida con il Porto. Dopo aver rifiutato il Napoli, Veiga si prepara a scrivere un capitolo emozionante nella sua carriera europea. Ecco tutti i dettagli di questa mossa strategica e ambiziosa.

