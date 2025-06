Calciomercato Napoli Conte intriga Frattesi | la reazione dell’Inter

Il calciomercato del Napoli si infiamma con importanti novità: dopo aver conquistato lo scudetto e ottenuto il sì di Conte per la prossima stagione, i partenopei sono pronti a rafforzarsi. L’attenzione si concentra su Davide Frattesi, il cui futuro è al centro delle discussioni, mentre l’Inter osserva con attenzione la situazione. Tra colpi di scena e interesse internazionale, il mercato azzurro promette emozioni fino all’ultimo colpo.

In casa Napoli, di fatto, ci sono delle novità sul fronte Davide Frattesi. Dopo aver vinto lo scudetto ed aver ottenuto il sì di Antonio Conte per la sua permanenza sulla panchina azzurra, ovviamente, il Napoli è alle prese con la costruzione della squadra che l’anno prossimo dovrà affrontare la bellezza di quattro competizioni. Il primo colpo, al netto di colpi di scena a sorpresa, sarà Kevin De Bruyne. Il belga, infatti, dovrebbe disputare le viste mediche una volta che saranno terminati gli impegni con la Nazionale del Belgio. Tuttavia, oltre a Kevin De Bruyne, per il centrocampo il Napoli segue anche Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it