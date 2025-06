Calciomercato Milan Pellegatti | Al posto di Maignan attenzione a …

Il calciomercato del Milan si fa sempre più incerto: si vocifera che Mike Maignan possa lasciare i rossoneri per il Chelsea. Carlo Pellegatti, noto tifoso e esperto di casa Milan, analizza le possibili alternative e i nomi caldi per il futuro della porta milanista. Resta con noi per scoprire tutte le novità su questa intricata operazione di mercato.

Calciomercato Milan, Mike Maignan potrebbe essere ceduto al Chelsea? Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato dei nomi per il futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pellegatti: “Al posto di Maignan attenzione a …”

Contenuti che potrebbero interessarti

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Segui queste discussioni su X

Nonostante nessuna offerta convincente per #Maignan, il #Milan valuta già il post-Mike. Carlo Pellegatti svela il possibile erede tra i pali Scopri il nome nel nostro articolo! #Calciomercato #Milan #Maignan #SerieA #MilanNews @la_rossonera Partecipa alla discussione

#calciomercato #Milan, #Pellegatti: "Ecco l'alternativa a #Maignan". Su #Ricci un dubbio #SempreMilan Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti