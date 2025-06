Calciomercato Milan | Modric vicino Reijnders verso il City Hernandez tra Al Hilal e Atletico

Il calciomercato del Milan si infiamma: Luka Modric è vicino all'addio, mentre Reijnders si avvicina a vestire la maglia del Manchester City. Tra sogni di gioventù e ambizioni di successo, il mercato si fa sempre più intrigante, alimentando le speranze dei tifosi rossoneri e la curiosità degli appassionati. Chi farà il passo decisivo? La risposta è ormai alle porte, e il futuro si disegna tra finte e trattative...

Da una parte Igli Tare che rientra dal viaggio lampo in Croazia con il sogno diventato quasi realtà Luka Modric. Dall’altra Tijjani Reijnders che parla quasi da giocatore del Manchester City: "Per me è solo una questione di attesa, la Premier la sogni da ragazzo. Se penso a quattro anni fa, quando ero all’Az, quasi non credo fino a dove sono arrivato". E ancora: "De Bruyne era il primo giocatore che guardavo del City". Ne prenderà il posto: ingaggio da 7 milioni, il doppio di quanto percepiva al Milan, fino al 2030. E affare da 70: cessione record per i rossoneri. Senza Europa, addio messo in conto, nonostante il "rimane con noi al 100%" di Moncada in aprile e il "per come siamo gestiti non c’è necessità fare sacrifici" di Furlani a maggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net