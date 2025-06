Calciomercato Milan l’entourage di Modric è in sede | ecco svelato il motivo

Il calciomercato del Milan si infiamma: l’entourage di Luka Modric è stato avvistato in sede, svelando un momento cruciale nelle trattative. Ma qual è il motivo dietro questa visita? Scopriamo insieme i dettagli che potrebbero rivoluzionare il futuro rossonero e svelare le vere ambizioni del club.

L'entourage di Luka Modric avrebbe raggiunto la sede del Milan per la trattativa relativa al proprio assistito: ecco il motivo preciso.

