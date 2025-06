calciomercato milan la situazione attuale di maignan e theo hernández

Il calciomercato del Milan si infiamma tra piste di partenza e rinnovi: cosa riserva il futuro di Maignan e Theo Hernández? Con i contratti in scadenza nel 2026, i tifosi si chiedono se i due talenti francesi resteranno o potrebbero lasciare Milano. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le possibili mosse del club rossonero per questa estate cruciale.

