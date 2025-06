Calciomercato Milan il borsino a centrocampo Ricci scende sale… | PM NEWS

Il calciomercato del Milan si infiamma anche a centrocampo, con i rumors che scuotono le quotazioni dei talenti in rosa. Ricci, tra le possibilità di partenza, vede la sua valutazione scendere, mentre altri nomi salgono alle stelle. Ma quali sono i piani dei rossoneri per rinforzare questa zona cruciale? Ecco tutte le ultime novità e i possibili colpi di scena sul mercato milanista.

?La trattativa per Ricci al Milan è in standby. Il Milan è interessato al giocatore, ma l'accordo è in attesa di sviluppi. Per quanto riguarda il centrocampo, ci potrebbero essere delle sorprese, con un possibile profilo simile a quello di Tijjani. #calciomercato Partecipa alla discussione

? Spunta un nuovo nome per il centrocampo del #Milan! In caso di stop per #Ricci, Allegri avrebbe indicato un'alternativa molto gradita, secondo @DiMarzio Scopri chi è nel nostro articolo! #Calciomercato #Milan #SerieA #MilanNews #Allegri Partecipa alla discussione

ULTIM’ORA MERCATO MILAN: RICCI, SALTA TUTTO?! ATTENZIONE: CLAMOROSA SUGGESTIONE TONALI…