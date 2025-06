Calciomercato Milan addio anche per Tomori? In Premier League c’è la fila

Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan in vista della prossima stagione: in Premier League c'è la fila per prenderlo.

Coppa Italia, Milan-Bologna 0-0: Tomori prende il giallo | LIVE News - Alle 21:00 si accendono i riflettori sullo stadio 'Olimpico' di Roma per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

Fikayo Tomori è apprezzato da molti club di Premier League, il suo futuro al Milan è incerto. Il nuovo allenatore avrà l'ultima parola sulla decisione finale [@NicoSchira] Partecipa alla discussione

https://milannews24.com/mercato-milan-tomori-tare-premier-league/… Mercato Milan La Premier bussa a casa di Tare Partecipa alla discussione

Milan, Tomori è sparito e a giugno può dire addio: Premier League sullo sfondo - Non ho giocato quanto volevo, a volte, ma voglio dare tutto per il Milan". PREMIER LEAGUE SULLO SFONDO – Nonostante le parole rilasciate da Tomori poco più di un mese fa, l’addio in estate ... Segnala msn.com

Mercato Milan, due squadre di Premier contattano Tare: c’è lui nel mirino, cosa succede - Mercato Milan, la Premier League bussa alla porta di Igli Tare: nel mirino c’è Fikayo Tomori, decisione definitiva dopo la nomina del nuovo tecnico Il futuro di Fikayo Tomori nel calciomercato Milan ... Da milannews24.com

Tomori, doppia offerta dalla Premier League: il Milan ha pronto il sostituto - Da capire i dettagli dell’offerta del Tottenham. Il Milan sicuramente valuta Tomori almeno 30 milioni. In attesa di vedere se Fikayo lascerà Milano, è già emerso il nome di un difensore ... Come scrive milanlive.it

Tomori says Nope!