Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

Il calciomercato estivo del 2025 è ufficialmente aperto e il Milan si prepara a scrivere una nuova pagina di storia. Con rumors, trattative e colpi di scena in tempo reale, i rossoneri puntano a una rivoluzione totale per rinvigorire la squadra e competere ai massimi livelli. Rimanete aggiornati: le prossime settimane saranno decisive per il destino del club!

È iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato del 2025: il Milan vuole essere protagonista con una rivoluzione totale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Approfondisci con questi articoli

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Segui queste discussioni su X

CALCIOMERCATO #MILAN #Reijnders ️ [ManCity] 75 mln #Modric ️ [parametro zero] #Ricci ️ [circa 30 mln] L'attuale CC del Torino è un interno di centrocampo e sa fare molto bene la fase di interdizione ma meno quella di transizione. Serve un ruo Tweet live su X

#Calciomercato #Milan️ 🇫🇷#Chevalier è il portiere che piace di più alla dirigenza del Milan per il futuro Ovviamente un suo possibile approdo in rossonero è legato all’addio di #Maignan. Prima dell’arrivo di #Tare e #Allegri, il portiere che il Mila Tweet live su X

🔴⚫️ MERCATO MILAN: CESSIONI ECCELLENTI PER FARE CASSA #milan #calcionews24