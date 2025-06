Calciomercato Juventus patto con la società | Tudor ha avanzato queste tre richieste in entrata per la sessione estiva Gli obiettivi

Il calciomercato della Juventus si infiamma: Tudor ha avanzato tre richieste chiare alla società per rinforzare il team in vista della prossima stagione. Con obiettivi precisi e una visione condivisa, il club bianconero si prepara a muoversi con decisione per plasmare una squadra all’altezza delle ambizioni del tecnico croato. La sfida ora è concretizzare questi desideri e puntare decisamente verso nuovi successi.

Calciomercato Juventus, patto con la società: Tudor ha avanzato queste 3 richieste in entrata per la sessione estiva. Gli obiettivi del club bianconero. Il calciomercato Juventus è pronto a muoversi con decisione nel corso di questa sessione estiva, con l’obiettivo di creare una squadra a immagine e somiglianza di Tudor e della sua filosofia di gioco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il croato ha già fatto tre richieste alla società: vorrebbe un nuovo centravanti, un esterno se Conceicao non dovesse essere riscattato dal Porto e un nuovo centrale di difesa. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, patto con la società: Tudor ha avanzato queste tre richieste in entrata per la sessione estiva. Gli obiettivi

Altri articoli sullo stesso argomento

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

Segui queste discussioni su X

Calciomercato #Juventus, spunta un nome nuovo per l’attacco bianconero! Avviati i primi contatti con l’entourage di quel calciatore. L’annuncio del giornalista Tweet live su X

Calciomercato #Juventus, cambia tutto per quell’obiettivo! L’attaccante vorrebbe restare nel suo club d’appartenenza: la richiesta è stata chiara. I dettagli Tweet live su X

BOMBA JUVENTUS COLPO LAMPO DA 50 MILIONI: ECCO I DETTAGLI