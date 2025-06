Calciomercato Juve | Vlahovic out e David in? Il punto in attacco e non solo | piace anche questo difensore E sul ruolo di Chiellini… Tutte le ultime novità

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo con novità importanti: Vlahovic potrebbe lasciare Torino, sostituito da David, mentre si intensificano le trattative difensive, con l’interesse per un nuovo difensore e aggiornamenti sul ruolo di Chiellini. La sessione estiva promette emozioni e colpi di scena: scopriamo insieme tutte le ultime notizie e i possibili scenari che potrebbero rivoluzionare l’attacco e non solo. Restate con noi, il mercato bianconero è tutto da seguire!

Calciomercato Juve: Vlahovic out e David in nella sessione estiva. Tutte le trattative del giorno e l’interesse per quel difensore. Arrivano importanti aggiornamenti sulle mosse del calciomercato Juve in questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti di Sky Sport ci saranno movimenti soprattutto in attacco con Vlahovic che potrebbe lasciare i bianconeri: novità anche in difesa e per il ruolo di Chiellini. PAROLE – «Ci sono dei giocatori che potrebbero lasciare i bianconeri e il caso Vlahovic da affrontare. Per questo motivo la Juve sta trattando con David del Lille. Un altro nome per la difesa è quello di Leoni, giovane del Parma che ha fatto molto bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Vlahovic out e David in? Il punto in attacco e non solo: piace anche questo difensore. E sul ruolo di Chiellini… Tutte le ultime novità

In questa notizia si parla di: Juve Calciomercato Vlahovic David

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Secondo voi è l’uomo giusto? La trattativa tra la Juventus e Jonathan #David, attaccante canadese del Lille, è un tema caldo del calciomercato 2025, ma non si è ancora concretizzata. David, classe 2000, è in scadenza di contratto a giugno 2025 e ha annunci Partecipa alla discussione

ZonaJuventus (@Davv58850429) Partecipa alla discussione

Calciomercato Juventus, David in lista: ma non c’è l’accordo - La Vecchia Signora sembrerebbe essersi azionata per provare ad ingaggiare David, giovane attaccante del Lille... L'articolo Calciomercato Juventus, David in lista: ma non c’è l’accordo proviene da Juv ... Si legge su msn.com

Il punto sul futuro di Vlahovic. La Juventus ha già individuato il suo sostituto? Gli aggiornamenti - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle strategie di mercato della Juventus. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: "Bisognerà capire bene anche qui come ... tuttojuve.com scrive

Juventus, colpo di scena sul futuro di Vlahovic | Calciomercato - Il calciomercato in casa Juventus sembra parlare in maniera molto chiara. Una rivoluzione è in arrivo. E ci sono novità su Vlahovic ... Riporta msn.com

Calciomercato JUVENTUS: chi arriva se VLAHOVIC e KOLO MUANI vanno via. Le ULTIME