Calciomercato Juve un bianconero ritorna dal prestito e lascia subito Torino? Napoli e Bologna sulle sue tracce | le ultimissime

Il calciomercato della Juventus è in fermento: un giovane bianconero, rientrato dal prestito al Genoa, potrebbe lasciare Torino già in questa sessione di mercato. La sua bravura ha attirato gli occhi di Napoli e Bologna, pronti a inserirsi nella corsa per assicurarselo. Le prossime ore saranno decisive per capire il suo possibile destino e le strategie dei club coinvolti. La telenovela è appena iniziata.

Calciomercato Juve, un bianconero ritorna dal prestito e lascia subito Torino: ci sono novità importanti. Il futuro di Fabio Miretti potrebbe essere lontano dalla Juve. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista che è tornato dal prestito col Genoa, potrebbe subito ripartire. Sul calciatore che si è messo in mostra col Grifone ci sarebbe il Bologna ma anche il ds del Napoli Manna che lo conosce molto bene. Una pista da monitorare con attenzione nelle prossime settimane.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Compagnon ritorna in #NextGen Annata con diversi infortuni, ma racimola comunque 22 gare in B (14 dal 1') e 2 gol. Si troverà una nuova (forse definitiva) sistemazione Partecipa alla discussione

