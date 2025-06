Calciomercato Juve quel giocatore si espone sul suo futuro | Un accordo con i bianconeri o con il Napoli? Non c’è… La rivelazione che tiene ancora tutto in gioco

Il futuro di Jonathan David, tra i nomi più caldi del calciomercato Juventus, resta ancora un’incognita. L’attaccante del Lille, recentemente tornato sulla scena, si è finalmente espresso sul suo destino, negando ogni accordo con il Napoli o la Juve. Ma la vera domanda rimane: dove giocherà il prossimo anno? La sua scelta potrebbe cambiare le sorti di questa fase di mercato, lasciando tutto aperto fino all’ultimo colpo di scena.

Calciomercato Juventus, quell'obiettivo bianconero si espone sul suo futuro: negati accordi con il Napoli o con Madama. Uno dei nomi caldi per il calciomercato Juve è quello di Jonathan David, attaccante del Lille che ha salutato recentemente il club francese. Da qui a dire che potrà approdare in bianconero o in un altro club di Serie A, però, ce ne passa. Questo concetto è stato esternato dallo stesso attaccante canadese in un'intervista a The Athletic. Ecco le parole del bomber, conteso anche dal Napoli. La sua preferenza sembra essere orientata verso quel torneo. DAVID JUVENTUS – «Un accordo con Napoli o Juve? Nessun accordo.