Calciomercato Juve | Grosso ‘alleato’ dei bianconeri? Sta pensando a questo giocatore in sinergia con la Vecchia Signora La situazione

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più interessante, con Fabio Grosso che potrebbe rappresentare un importante alleato per i bianconeri. La strategia del Sassuolo, attivo nelle prime fasi di mercato, include il coinvolgimento di un giocatore seguito anche dalla dirigenza juventina. Questa sinergia testimonia come le scelte di mercato siano ormai strettamente interconnesse tra club e allenatori, aprendo nuove prospettive per il futuro. La situazione è in evoluzione e promette sorprese...

Calciomercato Juve: Grosso alleato dei bianconeri? Sta pensando a questo giocatore seguito anche dalla dirigenza juventina. La situazione. Il Sassuolo è attivo in queste prime fasi di mercato, alla ricerca di profili funzionali al progetto tecnico di Fabio Grosso, con l'obiettivo di riaffacciarsi alla Serie A con le idee chiare e strumenti adeguati per centrare la salvezza. Una pista concreta, secondo il Corriere dello Sport, porta a Nicolò Bertola dello Spezia. Il difensore, in scadenza di contratto a giugno, difficilmente resterà in Serie B. Il Sassuolo starebbe valutando un'operazione in sinergia con un top club, come calciomercato Juve o Inter, che potrebbe acquisirlo a titolo definitivo per poi girarlo in prestito ai neroverdi.

