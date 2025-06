Calciomercato Inter LIVE | in pausa la trattativa per De Winter Correa nel mirino di un club briasiliano aggiornamenti su Fabregas

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, tra trattative in pausa e nuovi obiettivi nel mirino. La strategia del club, guidata da Piero Ausilio, non si ferma mai, mantenendo alta l’attenzione su profili di valore come De Winter e Fabregas. Rimanete con noi per seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale e scoprire le ultime novità sul mercato nerazzurro.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: in pausa la trattativa per De Winter, Correa nel mirino di un club briasiliano, aggiornamenti su Fabregas

#Inter, previsto incontro fra #Ausilio e #Fabregas: la situazione https://calciomercato.com/news/inter-previsto-incontro-fra-ausilio-e-fabregas-la-situazione-95761… Tweet live su X

#Inter, Patrick #Vieira è sempre più l'alternativa a #Fabregas: ha già dato la sua disponibilità https://calciomercato.com/news/inter-patrick-vieira-e-sempre-piu-lalternativa-a-fabregas-ha-gia-44005… Tweet live su X

Nella pausa si entra nella fase calda del Mercato