Calciomercato Inter in dubbio il futuro di Acerbi e De Vrij | addio di Inzaghi decisivo cosa può succedere

Il calciomercato dell'Inter vive momenti di incertezza: il futuro di Acerbi e De Vrij è appeso a un filo, mentre l’addio di Inzaghi ha aperto nuovi scenari. La possibile arrivo di Fabregas potrebbe rivoluzionare lo scenario nerazzurro, portando con sé nuove sfide e opportunità. Resta da capire quali decisioni prenderanno società e giocatori nelle prossime settimane, determinando così il volto della squadra per la stagione a venire.

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij in nerazzurro dopo l'addio di Simone Inzaghi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato Inter con i dubbi legati alla permanenza di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Il loro futuro sembrerebbe infatti legato all'eventuale arrivo di Cesc Fabregas. ACERBI E DE VRIJ CON FABREGAS – «Il calcio di Fabregas prevede che non si parta da un blocco basso, ma che la linea sia alta. E, quindi, con molto campo alle spalle. Il dubbio, allora, è se due centrali come De Vrij e, soprattutto, Acerbi, siano in grado di sostenere questa impostazione.