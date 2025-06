Calciomercato Inter Hojlund in pole per l’attacco | le ultime

L’Inter si prepara a rivoluzionare il suo attacco con un nome di grande rilievo: Hojlund del Manchester United. Il giovane attaccante è in pole position nella lista dei desideri della dirigenza nerazzurra, pronta a fare sul serio sul mercato per rafforzare la rosa. Mentre si avvicina l’annuncio di Cristian Chivu come nuovo allenatore, l’attenzione si concentra su questa possibile operazione che potrebbe cambiare le sorti dell’attacco interista.

Calciomercato Inter, per l’attacco spunta Hojlund: l’attaccante del Manchester United è il primo nome sul taccuino della dirigenza nerazzurra. In attesa di concludere l’accordo finale per Cristian Chivu, previsto come nuovo allenatore, l’Inter si prepara a intensificare le attività sul mercato. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il principale obiettivo dei nerazzurri sarà rinforzare il reparto offensivo. Il primo nome sul taccuino è Hojlund. Considerando che Arnautovic e Correa si avvicinano alla scadenza del loro contratto e non ci sarà un rinnovo per entrambi, la situazione in attacco richiede sicuramente delle riflessioni approfondite. 🔗 Leggi su Internews24.com