Calciomercato Inter come cambiano le cose in difesa | Acerbi e Bisseck…

Il calciomercato dell'Inter si fa sempre più interessante, specialmente sul fronte difensivo. Con l’arrivo di Acerbi e Bisseck, i nerazzurri potrebbero rafforzare ulteriormente la retroguardia, garantendo solidità e versatilità. Redazione Calciomercato Inter con Chivu analizza le possibili mosse: cosa cambierà per la linea difensiva e come si inseriscono i nuovi acquisti nel progetto nerazzurro? La speranza è che questi aggiustamenti portino a un muro ancora più impenetrabile.

Calciomercato Inter, il punto sulla difesa con Chivu: cosa potrebbe cambiare per la retroguardia nerazzurra. Calciomercato Inter, i nerazzurri potrebbero presto muoversi anche per la retroguardia. Gazzetta.it ha fatto il punto sulla difesa di Chivu: LA DIFESA – «Il muro difensivo sarà puntellato. De Vrij, Pavard e Bastoni resteranno anche il prossimo anno. L'azzurro – secondo Transfermarkt – è il difensore dal valore più alto: 80 milioni di euro. Chi busserà dalle parti di Appiano troverà un altro tipo di muro. Su Bisseck, invece, dipenderà dalle offerte. Il tedesco è tra i più richiesti. Negli ultimi mesi diverse squadre si sono informate per un eventuale trasferimento, ma per l'Inter vale almeno 4550 milioni.

