Calciomercato Inter Ausilio e Marotta staccano la Juve | nerazzurri in pole per il colpo in Inghilterra 

Il calciomercato Inter entra nel vivo, Ausilio e Marotta staccano la Juve nelle gerarchie del calciatore, ora i nerazzurri sono in pole per il colpo. Rasmus Hojlund rimane il nome in pole per quanto concerne il calciomercato Inter. Nella giornata di ieri, il direttore sportivo – come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport – Piero Ausilio ha avuto un primo confronto con il Manchester United. Il nodo principale da sciogliere riguarda l’intesa tra i club, considerando che da parte del calciatore non ci sarebbero dubbi sull’interesse a vestire la maglia nerazzurra. I Red Devils non ritengono l’attaccante danese incedibile, ma intendono monetizzare il più possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com