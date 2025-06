Calciomercato Inter altro che nuovo attaccante | il nome è già in casa il sorprendente scenario

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: dopo le voci di un nuovo attaccante, potrebbe esserci già un talento in casa pronto a sorprendere tutti. Pio Esposito, giovane promessa nerazzurra, sta vivendo una svolta inattesa dopo un infortunio e un possibile prestito, ma ora il suo ruolo nel progetto Inter potrebbe essere più centrale che mai. Un scenario che cambia le carte in tavola e accende l’entusiasmo dei tifosi.

Il calciomercato Inter è alla ricerca di un nuovo attaccante, eppure il vero nome potrebbe essere già in casa, il sorprendente scenario . Pio Esposito, il giovane attaccante dell’ Inter, sembrava destinato a lasciare nuovamente Milano per un altro prestito, ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato radicalmente. Complice un infortunio subìto durante la finale playoff del suo Spezia contro la Cremonese – una lieve distorsione al ginocchio – il classe 2005 salterà l’Europeo Under 21 ma avrà comunque la possibilità di unirsi alla prima squadra meneghina per il Mondiale per club negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, altro che nuovo attaccante: il nome è già in casa, il sorprendente scenario

