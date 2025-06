Calciomercato futuro Pobega in bilico | il Milan chiede 12 milioni i rossoblù frenano

Il futuro di Tommaso Pobega si fa incerto: il Milan chiede 12 milioni per il suo ritorno, mentre il Bologna si mostra titubante. Dopo una stagione brillante, il centrocampista si trova al centro di una delicata trattativa che potrebbe cambiare le carte in tavola. La questione resta aperta: il suo talento continuerà a brillare in rossoblù o partirà verso nuove sfide? Il calciomercato si infiamma, e tutto è ancora da decidere.

