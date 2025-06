Calciomercato Bologna tutti vogliono Lucumì! Respinta la prima offerta dalla Premier c’è interesse anche in Serie A! I dettagli

Il calciomercato del Bologna si infiamma: tutti vogliono Jhon Lucumì! Dopo la respinta della prima offerta dalla Premier League, anche la Serie A mostra un forte interesse. I dettagli svelano un’estate all’insegna delle trattative serrate e delle strategie mirate per rafforzare la rosa. Con un mercato così caldo, il Bologna punta a sorprendere e a costruire una squadra pronta a lottare fino in fondo. Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi più recenti.

Calciomercato Bologna, che interesse per Jhon Lucumì! Respinta l’offerta dalla Premier, occhi anche della Serie A, i dettagli Il Bologna si prepara a un mercato estivo decisamente movimentato sotto la guida di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. L’obiettivo è costruire una squadra ancora più competitiva per Vincenzo Italiano, capace di affrontare con solidità campionato, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, tutti vogliono Lucumì! Respinta la prima offerta dalla Premier, c’è interesse anche in Serie A! I dettagli

In questa notizia si parla di: Bologna Calciomercato Lucumì Respinta

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

Bologna-Salernitana 1-1 - DIA ALL’ULTIMO MINUTO RISPONDE AD ARNAUTOVIC!! QUANTO FORTE È KOOPMEINERS?