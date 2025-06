Calciomercato Bologna si guarda in casa Juve | Miretti Mbangula e anche un altro ex bianconero

Il Bologna, fresco di conquista della Coppa Italia e qualificato all’Europa League, punta a rinforzare il proprio centrocampo con alcune mosse strategiche. Tra i nomi sul taccuino degli scout rossoblù spiccano Miretti e Mbangula, giovani promesse della Juventus, insieme a un altro ex bianconero. La squadra è determinata a mantenere alta la competitività: il calciomercato è appena iniziato e le sorprese sono dietro l’angolo.

Il Bologna, forte della qualificazione alla prossima Europa League grazie alla conquista della Coppa Italia, si è subito messo al lavoro per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

#Napoli su #Ndoye, il Bologna chiede 40 milioni. Ai rossoblù piace Pio #Esposito, #Dzeko si offre

AGGIORNAMENTO ESPOSITO: il centravanti ex Spezia piace molto a Sarri, ma sul calciatore è forte la concorrenza del Bologna. La valutazione è di 25 milioni.

