Calcio | ufficiale Marco Baroni nuovo tecnico del Torino

Il mondo del calcio si entusiasma per la nomina di Marco Baroni come nuovo tecnico del Torino. Con un passato da difensore e una carriera ricca di esperienze, Baroni si prepara a scrivere un nuovo capitolo sulla panchina granata, portando entusiasmo e competenza nel club. L’attesa cresce: il suo debutto ufficiale è fissato per il primo luglio 2025, pronta a rivitalizzare la squadra e a regalare emozioni ai tifosi.

Roma, 5 giu. (LaPresse) – Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino. Lo ha annunciato sul suo sito web e sui social il club granata. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2025 la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata a Marco Baroni. L’allenatore ha firmato un contratto biennale – si legge nella nota – Marco Baroni è nato l’11 settembre 1963 a Firenze. Ex calciatore, di ruolo difensore, ha debuttato nel calcio professionistico con la Fiorentina, in Serie A, nella stagione 1981-1982, prima tappa di una lunga carriera, conclusa nel 2000, impreziosita da uno Scudetto e da una Supercoppa italiana con il Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: ufficiale, Marco Baroni nuovo tecnico del Torino

