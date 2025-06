Calcio Storico 2025 | al via la vendita dei biglietti I prezzi Come acquistarli

Il Calcio Storico 2025 sta per tornare a infiammare Firenze, e la vendita dei biglietti è ufficialmente aperta! Preparati a vivere emozioni intense tra tradizione e passione: sabato 14 giugno si sfideranno Rossi di Santa Maria Novella e Azzurri di Santa Croce in una semifinale avvincente, seguita dalla sfida tra Bianchi di Santo Spirito e Verdi di San Giovanni domenica 15 giugno. Ecco come assicurarti il tuo posto in questa storica manifestazione.

Sabato 14 giugno, la prima semifinale vedrà di fronte i i Rossi di Santa Maria Novella contro gli Azzurri di Santa Croce. Domenica 15 giugno la seconda semifinale vedrà scontrarsi i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni

