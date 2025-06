Calcio | Nations League Spagna batte Francia 5-4 e vola in finale

Un'epica semifinale di Nations League tra Spagna e Francia ha entusiasmato il pubblico di Stoccarda, con le Furie Rosse che hanno vinto 5-4 e conquistato un posto in finale contro il Portogallo. Una partita ricca di emozioni, capovolgimenti e talento puro, testimonianza del fascino irresistibile del calcio internazionale. La sfida, un vero spettacolo di passione, si conclude con un risultato sorprendente, lasciando i tifosi già in attesa dell’attesissima finale.

Torino, 5 giu. (LaPresse) – Semifinale di Nations League spettacolare tra Spagna e Francia, con le Furie Rosse capaci di imporsi 5-4 e di raggiungere in finale il Portogallo. A Stoccarda grande inizio dei campioni d’Europa, avanti con Nico Williams (22?) e Merino (25?). Nella ripresa il rigore di Yamal (54?) e la rete di Pedri (55?) valgono il poker degli iberici. Mbappé su rigore accorcia le distanze (59?), ma ancora Yamal firma il quinto gol spagnolo e realizza la sua doppietta, al 67?. Nel finale i Bleus tentano la rimonta con Cherki (79?), l’autorete di Vivian (84?) e il gol nel recupero di Kolo Muani (93?). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: Nations League, Spagna batte Francia 5-4 e vola in finale

