Calcio l’Inter ha scelto il successore di Simone Inzaghi

L’Inter ha scelto il suo nuovo allenatore, sorprendendo tutti gli appassionati di calcio: l’ex difensore nerazzurro è pronto a guidare la squadra verso nuove sfide. Dopo settimane di incertezza, l’annuncio ufficiale è ormai alle porte, e i tifosi aspettano con trepidazione questa rivoluzione tecnica. Ma quale strada intraprenderà questa squadra storica? La risposta si farà attendere ancora poco...

In casa Inter, il futuro della panchina si tinge di una nuova sfumatura che promette scintille. Dopo giorni di speculazioni e ipotesi, è emerso un nome che nessuno si aspettava. L'ex difensore nerazzurro è destinato a prendere le redini della squadra, e già si mormora che l'annuncio ufficiale sia questione di ore. La vicenda si è sviluppata rapidamente, avvolta da un'aura di suspense che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso. Tutto è iniziato con il rifiuto inaspettato di Cesc Fabregas, considerato inizialmente come possibile candidato dalla dirigenza interista.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente di Pirelli e appassionato tifoso dell’Inter, ha condiviso le sue emozioni a "Gr Parlamento" durante “La Politica nel Pallone”.

DiMarzio - L’#Inter ha scelto Cesc #Fabregas come successore di Simone Inzaghi, attesa a breve la risposta dello spagnolo, l’Inter sa delle difficoltà vista la resistenza del Como… Gli altri nomi nella lista dell’Inter restano quelli di Cristian #Chivu e Patrick #Vie Partecipa alla discussione

Clamoroso Inter, scelto il nuovo allenatore: tifosi impazziti - Inter, tifosi in delirio: scelto il nuovo allenatore per sostituire Inzaghi, ecco cosa emerge dalle indiscrezioni ... Come scrive sportface.it

Chivu nuovo allenatore dell’Inter dopo il no del Como per Fabregas: cosa manca per chiudere - Cristian Chivu è a un passo dalla panchina dell'Inter. L'allenatore è pronto a lasciare il Parma e sarebbe in procinto di firmare con i nerazzurri, sarà ... Si legge su fanpage.it

L'Inter ha scelto il nuovo allenatore, Marotta spinge forte per Chivu - L'Inter ha scelto Chivu come nuovo allenatore. Non ci sono più dubbi. Dopo il no del Como e di Fabregas, la società nerazzurra ha virato sul tecnico che ha salvato il Parma all'ultima giornata. Il rum ... Da msn.com

