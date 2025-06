Calcio la presentazione del calendario di serie A in diretta su Bergamo Tv

Non perdete l’appuntamento con Bergamo Tv! Venerdì 6 giugno alle 18.15, in diretta sul canale 15 del digitale terrestre, la presentazione ufficiale del calendario di Serie A Enilive 2025-26 prenderà vita, portandovi dietro le quinte di uno degli eventi più attesi del calcio italiano. Restate con noi e scoprite tutte le novità e le emozioni che questa stagione ci riserva!

IN ONDA. Venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 18.15, Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre) trasmetterà in diretta la presentazione del calendario del campionato di calcio di Serie A Enilive 2025-26. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Calcio, la presentazione del calendario di serie A in diretta su Bergamo Tv

