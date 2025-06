Calcio Italia falcidiata dagli infortuni prima del match contro la Norvegia | Moise Kean ko

calcio Italia falcidiata dagli infortuni prima del match contro la Norvegia. Moise Kean è ko, e la situazione si fa sempre più complicata per la Nazionale di Luciano Spalletti. Domani, all’Ullevaal Stadion di Oslo, gli azzurri tenteranno di partire con il piede giusto nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Con una rosa ridotta e molte incognite, sarà fondamentale superare le difficoltà e dimostrare il carattere richiesto per questo esordio cruciale.

Una situazione sempre più complicata per la Nazionale italiana di calcio. Domani, all' Ullevaal Stadion di Oslo, la squadra di Luciano Spalletti farà il proprio esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un percorso che inizierà dalla sfida più complicata, ovvero in trasferta contro la Norvegia. Gli azzurri hanno la necessità di ottenere un risultato positivo. Tuttavia, la condizione nella quale la compagine tricolore si presenta all'appuntamento non è delle migliori. Il riferimento è ai tanti infortuni con cui il CT deve fare i conti. Nel reparto difensivo si è dovuto prendere atto dei problemi fisici di Buongiorno, Calafiori e di Gabbia, senza dimenticare il "No" di Francesco Acerbi.