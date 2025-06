Calcio hamburger e solidarietà Fondi per i malati di Alzheimer

Unire passione e solidarietà è un gesto che fa la differenza. Pierpaolo Berdini, titolare del ‘Crazy Burger’, ha trasformato il calcio e il grande schermo in un’occasione di speranza, organizzando un evento benefico durante la finale di Champions. Con mille partecipanti e un contributo di 5.000 euro, questa iniziativa dimostra come l’amore per il calcio possa diventare un potente strumento di aiuto per chi lotta contro l’Alzheimer.

Organizzare a proprie spese l'evento con il maxischermo per Psg-Inter non è da tutti, ancor di più se nel mezzo c'è una bella iniziativa benefica. Quella di Pierpaolo Berdini, titolare del 'Crazy Burger' di corso Cairoli, che sabato scorso ha organizzato al palazzetto di Fontescodella l'evento nel corso della finale di Champions, con presenti mille persone, mettendo cinquemila euro "per l'attrezzatura, l'affitto del palazzetto, il piano sicurezza, la Siae e l'assicurazione contro i danni". Fuori dal palas, nel suo stand mobile, ha venduto i suoi panini destinando una parte del raccolto, di 200 euro totali, all'associazione Afam Alzheimer Uniti Marche.

