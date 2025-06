calcio e solidarietà: l'Under 16 biancazzurra dona giochi ai pazienti di pediatria. Un'iniziativa nata tra sudore e passione, che si è trasformata in un gesto di grande cuore. Con entusiasmo e spirito di comunità, i giovani calciatori della Spal, guidati dall’allenatore Eros Schiavon, hanno deciso di portare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di pediatria. Un esempio di come il calcio possa essere anche motore di solidarietà e speranza.

Un'iniziativa, nata fra il sudore degli allenamenti e la passione per lo sport, si è trasformata in un gesto concreto di solidarietà. L'allenatore della squadra Under 16 della Spal, Eros Schiavon, assieme ai giovani calciatori e al suo staff hanno deciso di destinare ai bambini del reparto di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it