Calcio dilettantistico | cambi di panchina e conferme nelle squadre marchigiane

Molto probabilmente si separeranno le strade tra la K Sport Montecchio Gallo e mister Beppe Magi cercato con insistenza dalla Vigor Senigallia. Su Magi (foto a sinistra) pare che ci sia l’interessamento anche del Fossombrone qualora Fucili scelga altre strade (come sembra). Altro allenatore che potrebbe interessare al club metaurense è Gastone Mariotti. Ritornando alla K Sport, il neo mister che dovrebbe guidare la squadra nella prossima stagione potrebbe essere uno tra Clementi (ex Vigor Senigallia) e Giuliodori (ex Castelfidardo). L’ Urbania ha comunicato di aver confermato per la prossima stagioni tre giovani che hanno già avuto modo di mettersi in luce, ovvero: Lani, Diene e Antoniucci (foto al centro), tutti tre classe 2006. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net