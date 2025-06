Calci e bastonate alla moglie arrestato marito violento | Due pistole nascoste in casa pronte a fare fuoco

di agire rapidamente contro la violenza domestica, proteggendo le vittime e garantendo giustizia. La storia di oggi evidenzia come il coraggio femminile e la collaborazione tra forze dell'ordine siano fondamentali per combattere ogni forma di sopruso e per creare un ambiente più sicuro per tutti.

I carabinieri della stazione di Balestrate hanno arrestato un uomo di 66 anni con l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. L'intervento è stato possibile grazie al coraggio della vittima e all'applicazione delle recenti normative del "Codice Rosso" che, consentono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Calci e bastonate alla moglie, arrestato marito violento: "Due pistole nascoste in casa pronte a fare fuoco"

