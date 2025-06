Cairo | Baroni è l' allenatore giusto per il Torino Obiettivo? Migliorarci

Cairo Baroni, l’allenatore giusto per il Torino? La risposta si intreccia con un obiettivo chiaro: migliorarsi e crescere. Durante la festa per i 25 anni di Sportweek, il presidente granata ha ribadito: "Puntiamo a potenziare la rosa per fare un passo avanti, abbiamo le idee chiare su cosa fare e come farlo." Ora, tutto dipende dalla capacità di mettere in pratica questa strategia ambiziosa, determinando il futuro del Torino.

Il presidente granata alla festa per i 25 anni di Sportweek: "Puntiamo a potenziare la rosa per fare un passo in avanti, abbiamo le idee chiare su cosa fare e su come farlo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cairo: "Baroni è l'allenatore giusto per il Torino. Obiettivo? Migliorarci"

In questa notizia si parla di: Cairo Baroni Allenatore Giusto

Torino, Cairo saluta Vanoli e trova l’ex Lazio Baroni: la data e cosa manca per chiudere - Torino si prepara a una svolta emozionante: Urbano Cairo dice addio a Paolo Vanoli e accoglie Marco Baroni, ex tecnico della Lazio.

Cairo annuncia Baroni: “Scelta giusta per noi. Europa? È un obiettivo ma…” - Cairo archivia il periodo Vanoli: “Ci siamo lasciati bene”. E su mercato ed Europa frena: “Serve potenziare la rosa, ma i proclami non aiutano”. Lo riporta toronews.net

Cairo: "Baroni è la scelta giusta. L'Europa? E' un obiettivo" - Il presidente commenta la svolta nella panchina granata: "A Vanoli ho riconosciuto anche le cose positive fatte insieme" ... Da rainews.it

Cairo: "Torino, ecco perché ho scelto Baroni. Mercato? Abbiamo le idee chiare" - "Abbiamo fatto una stagione anche buona in certi momenti, ma nelle ultime 8 partite abbiamo fatto molto meno di quello che pensavamo. Anche per questo motivo ci siamo lasciati con Vanoli, è stato un i ... Riporta tuttosport.com

Baroni non basta! Cairo pronto a cambiare davvero il Torino?