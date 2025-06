Cahill | Sinner-Djokovic in semifinale? Eccitante Ma a Jannik mancano ancora dei dettagli

L’attesa semifinale tra Cahill, Sinner e Djokovic promette emozioni da brivido, ma a Jannik mancano ancora alcuni dettagli fondamentali. Il supercoach, alla vigilia dello scontro con il serbo, rivela: "Un mese fa avrei firmato per essere in finale, ma ora non sono sicuro che Djokovic sia al top per vincere il torneo. Musetti? Non mi sorprende affatto." La sfida si avvicina, e il tennis italiano si prepara a scrivere un’altra pagina di storia.

Il supercoach alla vigilia della sfida col serbo: "Un mese fa avrei firmato per essere in finale, ma non so se la sua condizione è sufficiente per vincere il torneo. Musetti? Non mi sorprende".

Cahill: «Sinner pronto per Djokovic, sarà una battaglia epica. Era stressato dai dettagli, ora sa che il tennis non è vita» - Il Supercoach analizza la semifinale di domani al Roland Garros: «Jannik è vicino al suo top. Con Nole la sfida è mentale oltre che fisica, i 5 set sono un altro tennis. Se Musetti può vincere uno Sla ... Secondo msn.com