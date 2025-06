Nel cuore della provincia di Napoli, un giro di affari illegali legato a un CAF abusivo faceva incetta di clandestini e documenti falsificati. Tra clonazioni di timbri, firme e identità , si nascondeva un sistema che coinvolgeva quasi 500 aziende agricole, edili e zootecniche, tra cui 24 toscane, tutte intenzionate a regolarizzare lavoratori irregolari. Un’operazione complessa che svela le falle del nostro sistema di controllo e l’inganno dietro la facciata della legalità .

C’è un luogo, nel cuore della provincia di Napoli, tra Palma Campania, Carbonara di Nola e Brusciano, nel quale i timbri di alcune amministrazioni comunali erano stati clonati, come le firme dei professionisti e i documenti d’identitĂ . Anche la documentazione delle aziende sembrava in regola. Peccato che le quasi 500 societĂ agricole, zootecniche ed edili, 24 quelle toscane, che avevano ufficialmente chiesto di regolarizzare lavoratori stagionali extracomunitari durante il Click day (la giornata in cui il portale del Decreto Flussi apre le domande in tutta Italia) erano all’oscuro di tutto. Dal Caf abusivo partenopeo erano partite migliaia di domande per portare in Italia nordafricani, indiani e asiatici (disposti a pagare per un posto fittizio da bracciante o manovale), tramite il portale ministeriale. 🔗 Leggi su Panorama.it